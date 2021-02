publié le 08/02/2021 à 08:52

Même chez les chiens l'habit ne fait pas le moine, les apparences sont trompeuses. D'après une enquête de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, dévoilée ce lundi 8 février par nos confrères du Parisien, un rottweiler n'est pas forcément plus dangereux qu'un caniche. Il n'existe aucun lien entre la race et le risque de morsure selon l'étude.

Naturellement, quand on n'est pas très à l'aise avec les chiens on a plus tendance à changer de trottoir quand on aperçoit un rottweiler qui arriver qu'un teckel. On a tort puisque le labrador, l'un des chiens préférés des Français, est deuxième dans le classements de ceux qui mordent le plus. Le yorkshire mord quasiment tout autant que le pitbull. En revanche, la gravité de la morsure n'est pas forcément la même.

Les principales victimes sont les enfants entre un et trois ans puis entre onze et treize, des âges où il est compliqué de lire les signaux envoyés par le chien qui s'apprête à attaquer : des bâillements répétitifs, s'il salive beaucoup, s'il retrousse ses babines. Il ne faut pas, par exemple, déranger un chien qui mange ou se mettre à courir tout à coup. L'agressivité est la plupart du temps une conséquence du comportement du propriétaire, de l'environnement.

C'est pour cette raison que certains pays ont abandonné les catégories de chiens dangereux. En France, ceux dits "d'attaque" nécessitent un permis et une attestation d'aptitude. Pour certains spécialistes, cette étude pourrait peut-être entraîner la fin de la classification entre les races de chiens.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les autorités de santé durcissent les mesures pour freiner la propagation des variants en France : plus de tests et une quarantaine rallongée obligatoire. Les masques fait maison sont désormais interdits à l'école. Seuls les masques chirurgicaux de catégorie 1 sont autorisés dès aujourd'hui.

Météo - Le froid s'installe sur la moitié nord jusqu'à vendredi au moins. Le froid et l'eau, cocktail douloureux pour des milliers d'habitants concernés par les crues. 7 départements sont toujours en vigilance orange.

Football - Les marseillais battus au Vélodrome par le PSG à l'occasion du 100ème "Classique" de l'histoire du foot français. 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui reste en 3ème position, à un point de Lyon et à 3 points de Lille, le leader. Lille qui a battu Nantes : 2-0.