publié le 18/02/2021 à 07:51

On en parle peu et pourtant, la maltraitante des personnes âgées au sein même de leur famille est un phénomène plus répandu qu'on ne croit. Les victimes osent peu se confier. Pire, la loi telle qu'elle existe aujourd'hui limite les possibilités de porter plainte contre ses propres enfants.

C'est pour cette raison qu'une députée LREM, Stéphanie Atger, a déposé une proposition de loi ce jeudi 18 février, pour mieux protéger les personnes âgées et vulnérables. Elle s'est appuyée notamment sur le témoignage de la plateforme téléphonique 3977, une structure associative nationale d'écoute dédiée.

Trois quarts des appels reçus par les écoutants du 3977 concerne des mauvais traitements infligés aux personnes âgées, au sein même de leur famille. "Ce matin par exemple, j'ai eu un appel pour une dame de 102 ans. Cette personne était laissée à l'abandon, n'avait pas mangé pendant plusieurs jours, son domicile était resté ouvert à tous vents", indique l'une des bénévoles.

Reformer le Code pénal

Toutefois, se retourner contre un proche est un pas difficile à franchir pour les victimes constate Pierre Czernichow, le président de la plateforme téléphonique : "C'est ça qui est très impressionnant, c'est le niveau d'acceptation des victimes de fait de violences psychologiques voire physiques dont on a du mal à comprendre comment il est supportable".

Pour la députée En Marche, Stéphanie Atger, reformer le Code pénal pour faciliter les dépôts de plainte contre un descendant serait un premier pas : "Le fait d'être reconnu, de pouvoir être reconnu, que la justice puisse prononcer une peine à l'encontre de ceux qui commettent les faits, je pense que déjà il y aura une avancée majeure", indique-t-elle. Cela permettrait aussi d'ouvrir les yeux de la société sur le fléau silencieux.