publié le 11/09/2019 à 08:11

La RATP annonce un vendredi 13 septembre noir en Île-de-France. Les syndicats ont déposé un préavis de grève de 24 heures pour s'opposer au projet de réforme des retraites. La direction appelle les usagers à reporter leur déplacement.

"On aura des très très grosses perturbations", annonce Philippe Martin, le directeur général adjoint de la RATP, sur RTL. "Ça se traduira par certaines lignes de métro qui ne seront pas ouvertes de la journée et d'autres lignes métro/RER qui ne fonctionneront qu'aux heures de pointe", précise-t-il.

"Faut prévoir, anticiper, voir si on ne peut pas prendre ou un congé ou reporter un déplacement ou faire du télétravail, du co-working, du covoiturage", indique le patron. "On voulait aviser les Parisiens pour pas qu'ils soient surpris vendredi", a-t-il ajouté.

Il ne devrait pas y avoir de perturbations en ce qui concerne la SNCF. Pas de problème non plus sur les lignes 1 et 14 du métro, toutes deux entièrement automatisées. Elles fonctionneront normalement.

À écouter également dans ce journal

Chirurgien soupçonné de pédophilie - Joël Le Scouarnec, en prison depuis deux ans pour des viols sur mineurs, est soupçonné d'avoir agressé plus de 200 enfants en 30 ans. Marie, l'une de ses victimes présumées témoigne "pour crever le silence".

Tariq Ramadan - Son livre sortira bien ce mercredi 11 septembre. Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'interdiction de parution de l'une des accusatrices qui lui reprochait de révéler son identité. L'islamologue est toutefois condamné à lui verser un euro symbolique.

Grève des urgences - Les personnels des urgences sont appelés à descendre dans la rue ce mercredi 11 septembre, à l'initiative de la CGT. L'annonce d'Agnès Buzyn de débloquer de 750 millions d'euros entre 2019 et 2022, n'aura pas suffit.