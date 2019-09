Marche pour le climat : le tournant écologique des entreprises

publié le 19/09/2019 à 09:05

Une nouvelle grève mondiale pour le climat aura lieu vendredi 20 septembre et, à cette occasion, de nombreuses entreprises encouragent leurs employés à aller manifester.

Des entreprises ont franchit le cap et demandent à leurs employés de marcher pour sonner les cloches des politiques afin de se bouger contre le réchauffement climatique. C’est le cas de Levi’s, mais également la marque de glace Ben and Jerry’s qui va fermer ses magasins et réduire la production de ses usines.

En Australie, ce sont 200 marques qui se sont associées pour inciter à la protestation alors que le moteur de recherche écolo Ecosia a annoncé à ses employés et notamment en France qu’il payerait les frais de justice si ils étaient arrêtés lors d’action de désobéissance civile en accord avec leur engagement contre le réchauffement climatique.

Un coup de communication ?

Dire que c'est un coup de communication est tentant mais beaucoup de ces marques ont pris des engagements verts et vont jusqu’au bout de leur démarche en rejoignant le mouvement de jeunes initié par Greta Thumberg.

En ce moment, impossible de regarder une publicité sans que le mot environnement y soit décliné, on a l’impression que les voitures sont tellement propres que le pot d’échappement va remplacer la cigarette électronique mais étrangement très peu de marque se mobiliseront demain.

Pour d’autres c’est vraiment sérieux et retrouve des réflexes classiques de colère puisque 1.200 employés d’Amazon ont annoncé quitter le siège de Seattle demain pour aller dans la rue défendre le climat. Ce sera la première grève au siège social d’Amazon en 25 ans.

Une meilleure réputation

S'engager dans la défense de l'environnement rapporte en réputation aux entreprises. Quand on s’engage à moins de production de CO2, ça fonctionne et c’est bon pour le chiffre d’affaire mais à condition que ce ne soit pas un coup de peinture verte car le consommateur s’en rend compte très vite.



Selon une étude de 2018 réalisée dans 30 pays, 60% des consommateurs sont attirés par des entreprises qui réduisent le plastique et les frais de transport. Aller dans la rue, c’est bon pour la planète et pour l’image.

Le plus : la mobilisation des agriculteurs contre les pesticides

Déjà mobilisé depuis lundi 16 septembre, les jeunes agriculteurs seront rejoint par la FNSEA, principal syndicat agricole le 22 octobre.



Ils protestent contre la déconsidération de toute une filière mais également contre les zones de non traitement qui séparent les cultures des habitations au cœur des arrêtés anti-pesticides pris par certains maires.

La note : 3/20 au PDG de l'Oréal

Jean-Paul Agon a déclaré au média financier américain Marketwatch que "la pollution était bonne pour les affaires" même si il ne l'encourageait pas.



En fin de journée, le service de presse est revenu sur les propos d'Agon et a expliqué qu’ils étaient sortis de leurs contexte et que l’Oréal s’engage à protéger l’environnement.