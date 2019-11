publié le 14/11/2019 à 08:43

Grande journée de mobilisation pour l'hôpital, une quinzaine d'organisations syndicales appelle à la grève dans toute la France. Le mouvement s'annonce massif. Pour la première fois de nombreux jeunes médecins, qui ne travaillent pas forcément aux urgences, ont décidé de se joindre à la protestation.

"Quand je vois mes infirmiers ou mes aides-soignants qui ont de plus en plus de patients à gérer et qui ne sont pas assez pour faire tourner les services, c'est compliqué. Des cas de burn-outs, des cas de gens qui arrêtent, j'en vois sans arrêt. On a de plus en plus de patients à s'occuper et on n'a pas forcément autant de personnel pour le faire", explique une médecin rhumatologue du centre hospitalier de Douai.

À l'instar de nombreux jeunes praticiens, c'est la première fois qu'elle rejoint un mouvement de grève. "Actuellement, l'hôpital public, si on le laisse dans cet état, c'est les soins palliatifs, nous on va essayer de le réanimer. Très clairement, si on ne le fait pas maintenant, je ne sais pas dans quoi je travaillerais dans 10 ans", s'alarme-t-elle.

À Paris, la manifestation partira de Port-Royal, direction Les Invalides. Une délégation espère être reçue à Matignon.

