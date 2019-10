et AFP

publié le 29/10/2019

Revaloriser les métiers du grand âge. C'est l'objectif du plan présenté par l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri mardi 29 octobre à Agnès Buzyn. "Nous ne sommes pas préparés au vieillissement de la population", a reconnu cette dernière sur RTL.

Pour garantir aux salariés des "conditions décentes d'intervention", il faut augmenter de 20% le taux d'encadrement des seniors, détaille Myriam El Khomri dans son rapport. Elle propose notamment de "réformer le concours d'aide-soignant" en le rendant plus accessible, pour favoriser les vocations. Car le manque d'effectifs et la forte pénibilité, expliquent d'importantes difficultés de recrutement dans le secteur.

Sur RTL, une aide-soignante confirme : travailler auprès des plus âgés, c'est "beaucoup de responsabilités, peu de reconnaissance". "Beaucoup de responsabilités" d'une part parce qu'il faut prendre en charge des personnes vulnérables, parfois très dépendantes. "Peu de reconnaissance", car les salaires ne sont pas élevés (autour de 2.300 euros bruts par mois, selon une auditrice) et le rythme de travail est effréné : dans une journée les aide-soignantes ne peuvent accorder plus de 30 minutes à chaque personne dont elles s'occupent, avec très peu de temps de pause.