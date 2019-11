publié le 13/11/2019 à 19:23

Il y a deux jours, à la Plaine-sur-Mer, un couple séparé depuis deux ans a été retrouvé mort. C'est dans un modeste cabanon de vacances, au fond d'un terrain entouré de cyprès, à l'abris des regards et loin du voisinage que les deux corps ont été découverts lundi 11 novembre au soir. Celui de la femme présentait plusieurs coups de couteaux notamment au thorax et des marques de strangulation. L'ex-conjoint, lui, a été retrouvé pendu dans le couloir.

Parents de trois enfants de 13, 15 et 17 ans, le couple âgé d'une quarantaine d'années vivait séparé près de Nantes, à quelques kilomètres de là. Lundi, la femme était venue récupérer des affaires personnelles dans la petite maison de vacances, mais comme elle ne revenait pas son compagnon actuel, inquiet, a pris la route pour faire la macabre découverte et alerter les gendarmes. L'enquête privilégie un féminicide suivi d'un suicide, le deuxième en moins d'un an à la Plaine-sur-Mer.

"On se dit que c'est impossible. La première affaire était à 500 mètres de celle de lundi. Première réflexion on se dit : ils ont entendu la première affaire et ça se répète. C'est très troublant", a déclaré le maire Michel Bahuaud. Le 27 janvier dernier, un homme avait tué sa femme d'un coup de fusil de chasse avant de prévenir les gendarmes et de retourner l'arme contre lui.

