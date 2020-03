publié le 17/03/2020 à 08:22

Alors que la France est à l'heure du confinement pour la première fois de son histoire, le gouvernement a suspendu toutes les réformes, dont la controversée réforme des retraites. "C'était vraiment le minimum dans la situation actuelle", a réagi sur RTL Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Selon lui, cette suspension de la réforme "demandée depuis plusieurs jours" est "une bonne chose pour tout le monde car l'heure est à autre chose : saluer les fonctionnaires hospitaliers, les services publics et à faire en sorte que ce virus soit neutralisé".

Pas question pour autant de céder définitivement la contestation sociale sur ce texte pour le leader de la CGT, Le syndicaliste assure que "les choses reprendront après ce passage difficile". "Nous verrons plus tard quand les choses s'arrangeront le vrai débat sur la réforme que nous demandons", conclut Philippe Martinez.

À écouter également dans ce journal :

Alimentation - Avant même le début du confinement, les épiceries et supermarchés ont été pris d'assaut. Plus de pâtes ou de riz dans les rayons et des files d'attente dans certains magasins. "Il n'y aura pas de pénurie", assure pourtant Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, malgré le pic d'activité. Il explique que les industries alimentaires "tournent à plein" et que les supermarchés "vont être livrés".

Restriction des déplacements - La France est confinée pour au moins 15 jours. "Vous restez chez vous sauf quand vous êtes obligés de sortir pour vous alimenter, pour des raisons sanitaires ou pour travailler quand le travail est impossible et que votre métier est essentiel", a déclaré Olivier Véran. Une "réduction de la vie sociale" qui est absolument nécessaire" pour lutter contre la propagation de l'épidémie, selon le ministre de la Santé.



Hôpital militaire de campagne en Alsace - Un hôpital de campagne du service de santé des armées "va être déployé dans les jours à venir en Alsace". C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est, débordés par l'épidémie du coronavirus. Les armées "apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées" et "ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires", a précisé le Président.