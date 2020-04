publié le 06/04/2020 à 08:45

Le comédien et réalisateur belge Bouli Lanners est furieux et le fait savoir. Lui-même contaminé par le coronavirus, il a poussé un coup de gueule en vidéo après une intervention du ministre belge du Budget qui évoquait un retour au travail le 19 avril.

"Tout le monde sait bien que ça ne reprendra pas le 19 avril. Tout le monde sait bien que le confinement va continuer. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons", tempête le comédien dans une vidéo originellement partagée sur son compte Instagram, avant d'être supprimée.

"Vous avez menti sur tout, sur les masques, sur les tests. On joue tous le jeu. On respecte tous les règles. On est tous confiné chez nous, du jour au lendemain. Et vous, vous continuez à passer à la télévision en nous prenant pour des cons et en mentant ? Non mais ça suffit maintenant !".

À écouter également dans ce journal

Traitement - Les malades du Covid-19 pourront peut-être être soignés par l'utilisation du plasma sanguin. Un essai clinique sur des patients en phase aiguë doit démarrer demain en France. "Il y a eu un certain nombre de succès, mais aussi d'échecs, c'est pourquoi il faut à tout prix un essai clinique parfaitement conclusif", explique le directeur médical de l'établissement français du sang.

Déconfinement - Si le nombre de patients admis en réanimation est en recul en France, il n'est pas question d'alléger le confinement pour l'instant. Un "déconfinement" a pourtant été déjà évoqué par Edouard Philippe. Trois scénarios sont à la réflexion : un déconfinement par région, un autre par l'âge et un troisième en fonction de tests massifs qui pourraient être réalisés sur la population.



International - Dans une allocution télévisée exceptionnelle diffusée dimanche soir - la quatrième depuis le début de son règne il y a 68 ans -, la reine d'Angleterre Elizabeth II a adressé un message aux Britanniques en leur promettant des jours meilleurs. "Nous vaincrons, et cette victoire sera celle de chacun d'entre nous (...). Si nous restons unis et résilients, nous surmonterons ces difficultés."