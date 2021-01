publié le 13/01/2021 à 08:20

La fermeture des cantines scolaires pourrait-elle avoir une incidence sur les chiffres de la Covid-19 ? L'idée ne semble en tous les cas pas satisfaire Philippe Vincent, du syndicat des chefs d'établissements.

"Dans beaucoup d'établissements, si on ferme la restauration scolaire on empêche aussi quasiment les élèves de venir puisque beaucoup d'établissements fonctionnent en journée continue avec des élèves qui ont des transports scolaires et qui sont donc dans l'établissement toute la journée", rappelle-t-il.

"Si on ne les nourrit pas, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on donne des paniers repas aux élèves, ils vont bien aller les manger quelque part. Où ? Comment ? Avec quelle surveillance ?", s'interroge Philippe Vincent, qui pointe des risques potentiellement accrus "dans un système ouvert que dans un système contrôlé".

