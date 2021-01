publié le 08/01/2021 à 15:14

Depuis lundi 4 janvier, la mairie de Béziers a fait le choix de supprimer les menus de substitution sans porc des cantines scolaires. Les enfants ont désormais le choix entre un menu classique, et un menu végétarien, proposé chaque jour de la semaine. Cette décision de la mairie de Robert Ménard (divers droite), fait suite à un changement de prestataire. Elle a suscité l’émoi de plusieurs associations, dont SOS Racisme, qui déplore une absence de concertation avec les familles des élèves.

SOS Racisme demande à la mairie de Béziers de "reconsidérer sa position". Selon l'association, la suppression du menu de substitution "forcera ainsi les enfants ne consommant pas de viande porcine à être systématiquement privés de viande, poisson ou œuf les jours où le menu classique inclurait du porc". La suppression du repas sans porc, qui a permis, poursuit SOS Racisme, "depuis plusieurs décennies à des générations d’enfants de confessions juive et musulmane de manger à l’école publique avec tous leurs camarades, porte atteinte à un important facteur d’intégration sociale et de convivialité".

Contacté par RTL au téléphone, la Mairie de Béziers "refuse d'alimenter une polémique que tente de lancer une association spécialiste en la matière", confie Arthur Bachès, directeur de cabinet de Robert Ménard. Nous avons néanmoins pu obtenir quelques éléments de décryptage de la part d'Arthur Bachès par e-mail uniquement.

Le maire de Béziers et son équipe ont souhaité réagir sur l'accusation première de SOS Racisme, à savoir "le fait de priver de viande les enfants qui ne mangent pas de viande porcine". La mairie maintient que les repas végétariens sont parfaitement équilibrés d'un point de vue protidique (protéines).

Les œufs continuent d'être proposés contrairement à ce que suppose SOS Racisme. Robert Ménard, maire de Béziers





Robert Ménard dénonce également une calomnie de SOS Racisme "sur le choix qui serait fait à l'insu des familles". Les familles auraient été averties via des flyers et lettres d'information dans les cartables des enfants début décembre. Elles auraient également été relancées durant les vacances scolaires.

La Ville de Béziers s'indigne qu'on l'accuse de priver de viande des enfants qu'il soit de confession juive ou musulmane. "Le sous-entendu est particulièrement odieux et inacceptable", poursuit Robert Ménard avant de signaler que les services municipaux ne reçoivent jamais de revendications de la part de familles de confession juive, au contraire de certaines familles de confession musulmane qui, en plus de bénéficier de repas sans porc, étaient de plus en plus nombreuses à demander de la viande certifiée "halal". "Ces mêmes familles imposaient à leurs enfants de ne pas manger la viande présente dans leur assiette, ce qui augmentait mécaniquement le gaspillage alimentaire." rajoute-t-il.

Les repas sans porc ne constituent aucunement une obligation légale pour les maires. Robert Ménard, maire de Béziers





Et le maire de Béziers ne s'arrête pas là. Il n'hésite pas à piquer SOS Racisme, une association "prétendument attachée à la laïcité, qui ne se félicite pas de la mise en place de menus végétariens ne faisant aucune distinction entre les religions."