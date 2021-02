publié le 26/02/2021 à 08:21

C'est une décision judiciaire qui pourrait faire jurisprudence : AXA a été condamné à indemniser un restaurateur marseillais. Et c'est une première puisqu'il s'agit d'une décision de Cour d'Appel, celle d'Aix-en-Provence. Elle pourrait coûter cher à l'assureur puisqu'une centaine de restaurants, d'hôtels mais aussi de golfs ont eux aussi lancé une procédure en raison de la crise du Covid-19.

L'argument juridique développé par AXA était contradictoire selon Maître Jean-Pierre Tertian, l'avocat du restaurant l'Espigoulier sur le Vieux-Port de Marseille. "La plupart des restaurateurs, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une fermeture se sont dits 'on est assuré', et AXA leur a opposé une clause d'exclusion qui figure au contrat qui prévoit que cette garantie ne joue pas si un autre établissement dans le département est fermé pour la même cause", explique l'avocat.

"Ça veut dire qu'AXA dit 'je veux bien vous garantir pour épidémie, à condition que cette épidémie ne frappe que votre établissement', ce qui est non seulement illogique, mais impossible, et c'est ce qu'à dit la Cour d'appel", souligne-t-il.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La France envisage la création d'un pass sanitaire. Emmanuel Macron réunira le gouvernement la semaine prochaine afin de préparer la mise en place de ce système qui permettrait à terme la réouverture des lieux culturels ou des restaurants.

Société - Contre toute attente, le confinement n'est pas synonyme de hausse de la natalité : 53.900 bébés sont nés en janvier 2021, ce qui correspond à une conception lors du premier confinement, et il s'agit d'une chute de plus de 10% par rapport à janvier 2019.

Rugby - Trois mois après le décès de Christophe Dominici, la famille du rugby pleure toujours l'un de ses enfants chéris. L'autobiographie du joueur du Stade français ressort ce vendredi aux éditions du Cherche midi, enrichie d'une lettre très émouvante de son papa.