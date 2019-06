publié le 28/06/2019 à 08:05

4 départements (le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches du Rhône) sont en alerte rouge canicule, une première en France. Parmi les points les plus chauds : Carpentras, dans le Vaucluse. La ville a enregistré 41°C hier, et pourrait atteindre les 45°C ce vendredi 28 juin.

"On risque de battre le record de 2003 où il y avait 42 et aujourd'hui on parle de 46, ça va faire horriblement chaud. On sait les personnes à risque, on les surveille, on envoie des agents pour aller vérifier que tout se passe bien", indique Étienne Baudu, le maire de Carpentras.



"Les écoles sont fermées, on a deux espaces, le rez-de-chaussée de la bibliothèque où on peut récupérer à peu près 250 enfants (...) et un centre de loisir. Tous ces locaux sont climatisés, c'est pour ça qu'on les a réquisitionnés", précise-t-il. La vie à Carpentras "va vraiment être ralentie toute la journée. Ça va pas être simple aujourd'hui", conclut-il.

"Nous voyons bien que tous nos concitoyens continuent à faire du sport avec une forme de déni par rapport aux risques encourus et donc aujourd'hui j'en appelle à la responsabilité de chacun afin d'éviter de surcharger le système de santé et de secours", a déclaré Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.

À écouter également dans ce journal

Jean-Claude Romand - Après 26 ans de prison, celui qui s'était fait passer pour un médecin de l'OMS, et qui a été condamné à la perpétuité pour avoir tué son épouse, ses deux enfants et ses parents, est sorti de prison ce vendredi 28 juin.

Vincent Lambert - La Cour de Cassation pourrait ouvrir la voie à un nouvel arrêt des traitements cet après-midi. Si c'est le cas, Jean Paillot, l'avocat des parents promet de nouveaux recours.

Attentat en Tunisie - Le groupe état islamique a revendiqué le double attentat suicide de Tunis. Un policier a été tué, 8 autres personnes blessées.

Mondial féminin - La France affrontera les États-Unis en quart de finale à 21h au Parc des Princes, à suivre dès 20h sur RTL.