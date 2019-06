publié le 26/06/2019 à 08:05

Deux semaines après le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine, les Françaises sont toujours en course. Premières de leur groupe de poules après trois victoires face à la Corée du Sud, la Norvège et le Nigéria, elles ont réussi à vaincre le Brésil en huitièmes de finale 2-1 après les prolongations.

Finalement, les Bleues vont se confronter aux Américaines, les plus redoutées de cette Coupe du Monde. Depuis 1991, l'équipe de football des États-Unis n'a pas manqué une seule fois le podium.

Un an après leurs collègues masculines, les Françaises passionnent les foules. Les audiences tournent autour de 10 millions de spectateurs à chaque rencontre. Pour leur troisième match, les Bleues ont même attiré plus de téléspectateurs que les hommes : 8,6 millions contre 9,5 pour les femmes.

Ce quart de finale est donc fortement attendue. Poissy, Strasbourg, Paris... Certaines villes françaises ont décidé de diffuser le match sur grand écran et espèrent réunir le plus de personnes possibles pour encourager les Françaises.

Les écrans pour regarder France-USA Crédit : Thibault Mazoufre / RTL

Des animations proposées

À Strasbourg et à Paris, des animations seront proposées sur place les jours de match : baby-foot, tournoi de foot, etc. Attention, cependant, les contrôles de sécurité sont importants. Il n'est pas possible d'apporter des bouteilles d'alcool.