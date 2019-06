publié le 28/06/2019 à 05:32

Après la vigilance orange "canicule", qui concerne la plupart du territoire français, la vigilance rouge fait son apparition ce jeudi 27 juin, dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.Une disposition d'autant plus exceptionnelle que ce degré de vigilance n'avait encore jamais été utilisé depuis sa création, après la canicule de l'été 2003.

Comme le certifie un porte-parole de Météo France à l'AFP, c'est bien la première fois que l'alerte rouge "canicule" est déclenchée en France. Créée en 2004, la vigilance rouge met en garde contre des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle, en l’occurrence des températures atteignant fréquemment "42 à 45 degrés et des records absolus de températures maximales pourraient être battus" dans les départements concernés.

À la différence des vigilances orange et jaune, qui recommandent de veiller sur les plus vulnérables, la vigilance rouge concerne l'ensemble de la population. "Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé", souligne le service dans son bulletin. Une situation "historique" et une "alerte sanitaire maximale", selon le directeur général de la Santé.

Les événements festifs et les sorties scolaires annulés

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a livré ce jeudi 27 juin en conférence de presse, quelques indications sur la mise en place dans ces départements de cette vigilance rouge inédite. Comme elle l'indique en premier lieu, les événements festifs et les sorties scolaires vont être annulés "sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais sans nécessité de déplacement exposant à la chaleur", précise-t-elle néanmoins.

Ainsi, les activités physiques et sportives scolaires seront également annulées, et les parents pourront choisir de ne pas emmener leur enfant à l'école, après avoir prévenu les établissements.

Une vigilance redoublée

En conséquences, les conseils de Météo France restent les mêmes que pour les autres niveaux de vigilance, mais doivent être impérativement appliqués. L'encadrement des personnes âgées, malades, et des enfants doit être renforcé : "prenez de leurs nouvelles ou rendez-leur visite deux fois par jour", suggère Météo France. L'activité physique n'est pas recommandée, voire "fortement déconseillée" pour la ministre de la Santé, et "à éviter" autant que possible.



Météo France rappelle également les symptômes d'un coup de chaleur : "une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance".

Les centres opérationnels départementaux activés

Dans un tweet jeudi après-midi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner souligne que "Les préfets des départements placés en Vigilance Rouge par Météo France activent leur centre opérationnel départemental (COD)pour coordonner l'action des services de l'État". Ces centres de gestion de crise présidés par les préfets, rassemblent l'ensemble des acteurs de la sécurité civile et des collectivités des départements concernés. Ils vont suivre l'évolution de la situation et piloter les décisions sur le terrain.

¿ Conformément aux dispositions du plan national #Canicule, les préfets des départements placés en #VigilanceRouge par @meteofrance activent leur centre opérationnel départemental pour coordonner l’action des services de l’État.https://t.co/S1HgM7Khv8 — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 juin 2019

Une journée de records de vendredi 10h à samedi 6h

Toujours selon Météo France, l'événement débutera ce vendredi 28 juin à 10h00 et s'achèvera samedi 29 juin à 06h00. En journée de vendredi, les températures maximales gagneront 2°C à 5°C par rapport à jeudi. Elles seront généralement comprises entre 41°C et 44°C dans l'intérieur de l'Hérault, sur le Gard et le Vaucluse ainsi que sur le Nord des Bouches-du-Rhône.



Localement, elles pourront dépasser les 45°C, valeur encore jamais observée en France métropolitaine. Sur le littoral et la moitié Sud des Bouches-du-Rhône, les températures maximales s'échelonneront de 36°C à 40°C.