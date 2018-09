publié le 13/09/2018 à 09:02

Le groupe Leclerc se lance dans l'électricité. Leclerc propose aujourd'hui des offres d'électricité pour les particuliers. EDF, Engie, Direct énergie, Total, CDiscount, beaucoup d'acteurs sont déjà sur ce marché encombré.



"Le marché ne fait que démarrer. C'était un marché de monopole (...) aujourd'hui le législateur a voulu qu'il y ait, comme pour la téléphonie, la possibilité d'avoir de la concurrence", commente Michel-Édouard Leclerc, le PDG du groupe.

"La concurrence ne joue pas trop sur la manière de produire, mais quand même on peut acheter groupé, on peut mieux acheter. Si on ne peut pas renégocier les taxes et pour cause on peut négocier la marge de distribution", explique Michel-Édouard Leclerc.

Leclerc s'engage à être le moins cher du marché. "On va être 10% moins cher par rapport aux tarifs réglementés d'EDF, pour ceux qui voudraient nous aider à grandir plus vite et moins cher, nous irons jusqu'à moins 20%".

De l'électricité verte

"Comme lorsqu'on s'est lancé dans les carburants, c'était la même chose, on a commencé avec quelques stations-services, on ne pouvait négocier que la marge du commerçant en quelque sorte, ça vous montre d'abord qu'il y a des grosse marges en face", détaille le PDG.



Surtout "c'est une prise de position sur un marché qui va grandir parce que l'énergie va devenir de plus en plus cher parce qu'on va lui demander de devenir de plus en plus propre".



"Nous allons en acheter en amont des lignes à hautes tensions de électricité verte, soit de l'électricité issue de l'énergie hydraulique soit de l'électricité alternative : éolienne ou solaire", annonce Michel-Édouard Leclerc.



Le PDG explique qu'il n'y aura pas de délocalisation du service client, la centrale d'appel se situe à Tourcoing. Leclerc se fixe pour objectif 3 millions de clients en trois ans.