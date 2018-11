et La rédaction de M6

publié le 30/11/2018 à 12:30

Le 20 novembre dernier, des milliers d'infirmiers étaient de nouveau dans la rue pour dénoncer le manque de moyens, humains comme financiers, dont souffre la profession. Pourtant, malgré le blues, les écoles font toujours le plein.





Au fil de leurs trois années de formation, les jeunes élèves ingurgitent bien plus que des connaissances scientifiques et techniques. Certains se retrouvent parfois très jeunes confrontés à des drames et au stress grandissant.

Titulaire d'un bac scientifique, Alexandre 23 ans, est élève-infirmier en 1ère année. Depuis début novembre, il effectue un premier stage obligatoire en gériatrie dans une maison de retraite parisienne.

Dès son arrivée dans cet EHPAD, il effectue une tournée auprès des résidents. La plupart souffrent de la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson, et Alexandre a tissé des liens forts avec certains patients.

"On finit par s'attacher"

"Le problème, c'est qu'à trop les aimer, on finit par s'attacher. Une fois, une infirmière m'a dit qu'elle avait déjà eu des deuils avec ses patients, quand ils sont décédés. Il faut se faire une carapace", explique-t-il.



La pression, les horaires décalés, le salaire (de 1.400 euros à 1.700 euros nets par mois en début de carrière) pourraient décourager les vocations, il n'en est rien. Le métier attire toujours. Chaque année environ 30.000 étudiants comme Alexandre intègrent l'un des quelques 330 instituts qui forment au métier d'infirmier.