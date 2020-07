et Isabelle Choquet

À Nantes, l'incendie de la cathédrale reste un mystère. L'homme mis en garde à vue a été remis en liberté sans poursuite. De nombreux Nantais sont venus constater l'ampleur des dégâts, va maintenant se poser la question de la rénovation que le Premier ministre veut "rapide", a-t-il déclaré ce samedi 18 juillet. Ce sera cependant un gros chantier.

Plusieurs membres de la direction régionale ont passé une partie de la journée de dimanche à l'intérieur de l'édifice. La conservatrice Valérie Godart fait le bilan des lourdes pertes : "Le grand orgue du XVIIe siècle a totalement disparu. Il y a aussi la verrière de la façade occidentale", explique-t-elle.

Les experts continuent de sécuriser l'ensemble. "Il faut faire des purges, il y a encore beaucoup d'éléments instables. On va faire le tour de toutes les œuvres d'art pour savoir si elles n'ont pas subi de chaleur", ajoute la conservatrice.

À écouter également dans ce journal

Sommet européen - Une ambiance de guerre des tranchées à Bruxelles. On entre dans la 4e journée de négociation dans un plan de relance à 750 milliards d'euros. Il y a de la fatigue et de la nervosité. Emmanuel Macron dénonce le manque de volonté des 27.

Masques - Cette fois, on n'y coupera plus. À partir de ce lundi, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos, notamment les commerces et les administrations. Faute de quoi, vous devrez payer une amende de 135€, 1.500€ en cas de récidive dans les 15 jours.

Avignon - Pas de festival à Avignon cette année, du jamais vu depuis 1945. D'habitude la cité des Papes accueille 1.500 représentations et un million de visiteurs. Le mois de juillet représente un million d'euros de recettes.