publié le 08/10/2020 à 06:52

Impossible désormais de passer à côté. Dans les grandes villes : elles sont partout et de plus en plus impliquées dans des accidents de la route. L'année dernière, 10 conducteurs de trottinettes sont morts. Le nombre de blessés augmente d'après une enquête de la Fédération française de l'Assurance dévoilée ce matin par RTL : 157 depuis le début de l'année et 140 l'an dernier.

Sur ces trottinettes, on oublie bien souvent les règles élémentaires de sécurité, et Ethan, rencontré sur la Place de la République à Paris, ne dira pas le contraire : "Ça m'arrive souvent de rouler sur le trottoir quand la circulation sur la route est trop dangereuse (...) je comprends que ça puisse faire peur aux passants mais après, il y en a qui prennent la route bourrés, d'autres sous stupéfiants, moi je ne fais pas partie de ces gens-là, tant que je suis sérieux et que je ne fais pas n'importe quoi, je continuerai à faire ce que je fais".



Un comportement qui agace Speedy sur son scooter : "C'est dangereux", témoigne celui qui a vécu un accident avec une trottinette il n'y a même pas deux semaines : "Je roule, c'est vert pour moi, rouge puis lui, et il grille le feu", raconte le jeune homme. Un point de vue que soutient Sarah, qui se déplace pour sa part en vélo. "Je trouve qu'elles vont très vite, elles ne sont pas protégées et naviguent entre le trottoir, la route et les zones vélo, ça n'est pas toujours évident à gérer", concède la Parisienne.

À écouter également dans ce journal :

Tempête Alex - Emmanuel Macron promet de revenir dans un an dans les Alpes-Maritimes, pour suivre l'évolution de la situation. Il a annoncé hier, sur place, un premier déblocage de 100 millions d'euros pour commencer la reconstruction. Le bilan depuis les crues est désormais de 5 morts et 20 personnes sont toujours portées disparues.

Féminicide - Un homme de 33 ans mis en examen pour assassinat à Grasse dans les Alpes-Maritimes, après la découverte du corps de sa compagne dimanche soir. Il a reconnu avoir "fait des choses qui auraient pu conduire à son décès" pour reprendre les mots de la procureure. Depuis le début de l'année, 56 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.

Présidentielles américaine - Aux États-Unis, les numéros 2 se tiennent mieux que leurs patrons. Cette nuit a eu lieu le premier débat des vice présidents, Mike Pence face à Kamala Harris, vice présidente de Joe Biden en cas de victoire démocrate. De son côté, de retour dans le bureau ovale, Donald Trump a passé son temps à poster des commentaires sur Twitter.