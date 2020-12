publié le 29/12/2020 à 07:54

Le marché du vélo explose en France. Alors que le nombre de cyclistes a fortement augmenté dans les grandes villes depuis un an et notamment à Paris (+52%), le nombre de vols de vélos est lui aussi en forte hausse (+60%). En conséquence, à partir du 1er janvier, tous les vélos neufs devront désormais être gravés avec un numéro d'identifiant unique et les commerçants parisiens se préparent déjà à cette nouveauté.

C'est notamment le cas de Stéphane Puet, qui répare et vend des vélos dans la capitale depuis 12 ans. Il connaît bien le problème des vols à Paris et propose à ses clients, depuis deux ans, de faire marquer leur vélo avec un processus simple : "Toute personne qui positionne un marquage sur son vélo doit se positionner sur le site du fournisseur du marquage de façon à intégrer son nom, son prénom, son adresse et le numéro du cadre sur le vélo".

"Ce fichier-là sera directement relié avec les instances de police", explique ce vendeur de vélo. Cette opération coûtera entre 15 et 30 euros au client pour un procédé qui dure 15 minutes et le numéro unique est gravé à l'arrière du cadre.

Cette obligation, en vertu du décret du 23 novembre 2020 "relatif à l’identification des cycles", entrera en vigueur le 1er janvier pour les véhicules neufs, et le 1er juillet 2021 pour ceux d’occasion vendus en magasin.

