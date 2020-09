Accidents, problèmes de signalisation... Dans l'enfer des vélos à Paris

publié le 23/09/2020 à 12:22

"À Paris, à vélo, on dépasse les autos" chantait Joe Dassin. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire : beaucoup de Parisiens ont délaissé les transports en commun au profit des deux roues. Et la cohabitation avec les voitures et les piétons devient de plus en plus difficile. Les déplacements à vélo ont bondi de près de 70% en un an dans la capitale, mais les accidents aussi sont plus nombreux, avec une hausse de 30%.

Le boulevard Sébastopol est un axe particulièrement fréquenté par les cyclistes : il voit défiler 18.000 vélos tous les jours. Et cela suscite beaucoup de tensions, notamment avec les piétons.

"La cohabitation est compliquée à cet endroit-là", témoigne Charlotte, qui accompagne à pied son fils à l'école. Elle regrette que les cyclistes ne s'arrêtent pas pour laisser passer les piétons et ne respectent pas les feux de signalisation.

"On fait ce qu'on peut", nuance de son côté Benoît, un cycliste qui ne s'arrête pas toujours au feu rouge. "Tous les jours j'ai un problème avec une voiture", soutient-il. Le risque d'accident est en effet bien présent : quatre personnes sont mortes à vélo depuis le début de l'année à Paris.

Pour améliorer la situation, il faudrait plus de contrôles aux feux rouges, une meilleure signalisation, ou encore un élargissement des pistes. La mairie de Paris tente bien de mettre en place de telles mesures, mais elles ne devraient pas intervenir avant plusieurs mois.