Il s'appelle Mohamed, son patron a voulu qu'il s'appelle Antoine pendant 20 ans

Il s'appelle Mohamed Amghar. Une consonance trop maghrébine a estimé sa direction. Pour ses collègues et pour ses clients, il est donc devenu Antoine pendant de nombreuses années. Aujourd'hui à la retraite, il demande réparation et n'a pas oublié son entretien d'embauche et cette petite condition imposée à l'époque par son patron.

"Il me dit : 'Est-ce que vous êtes toujours prêt ?' Je ne comprenais pas bien le sens de la question et il ajoute, un peu gêné malgré tout, 'il faudra changer de prénom'", se souvient Mohamed.

"J'étais tellement choqué que je n'ai pas su quoi répondre. C'est ignoble. J'ai signé un contrat au nom de Mohamed Amghar et tous les documents officiels comme ma signature et mes cartes de visite étaient au nom d'Antoine Amghar, de janvier 1997 à avril 2017" s'est-il indigné.

Il explique ne pas avoir signalé la situation plus tôt car "s'appeler Mohammed et chercher un boulot à 50 ans" était pour lui impossible. Aujourd'hui à la retraite, il explique mener "ce combat pour la dignité. C'est une souffrance quand même. C'est une humiliation" conclut-il.