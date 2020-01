publié le 14/01/2020 à 07:32

C'est une crise sans blocage et pourtant le malaise est profond. Face à la crise de l'hôpital public, qui dure depuis plusieurs mois en France, les personnels soignants ont le sentiment de ne pas être suffisamment entendus. Pour faire bouger les choses, 1.200 médecins et chefs de service font preuve d'un acte de rébellion inédit puisqu'ils démissionneront de leurs fonctions d'encadrement si leur ministre Agnès Buzyn n'entame pas de nouvelles négociations.

Ainsi, à Marseille, une cinquantaine de cadres devrait s'engager dans ce mouvement sans précédent. Au sein de l'hôpital de la Timone, le service du professeur Jean-Luc Jouve composé en temps normal de douze infirmières et neuf auxiliaires puéricultrices, fait face à l'absence de cinq membres, qui n'ont pas été remplacés par manque de moyens.

Jean-Luc Jouve tire sur la sonnette d'alarme et estime que son service fonctionne sur la corde raide : "Des enfants arrivent en étant porteur de maladies graves et il y a actuellement six lits de réanimation qui sont fermés par manque de personnel".

Pour Pascale, infirmière, il n'est pas rare qu'elle aille, au dernier moment, renforcer un service encore plus déficitaire que le sien mais qu'elle connaît moins. Ce qui engendre des conséquences : "On est des dangers pour les patients car ce sont des services dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller" déplore-t-elle. Un constat alarmant qui est partagé par beaucoup de ses collègues, totalement démotivés.

À écouter également dans ce journal

International - La reine Elizabeth II a approuvé la décision du prince Harry et de Meghan Markle qui ont fait part de leur intention de se mettre en retrait de la famille royale britannique. Ils partiront, entre autres, vivre une partie de l'année au Canada.

Politique - Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel. Le chef de l'État veut consolider la présence militaire française dans la région et renforcer la force militaire Barkhane.

Faits divers - Un incendie criminel a détruit treize véhicules d'Enedis à Seyssinet, près de Grenoble, dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 janvier. Un acte qui a depuis été revendiqué par un site anarcho-libertaire, d'"ultragauche".