publié le 07/06/2020 à 22:49

"Évidemment, les citoyens britanniques qui reviennent pourront se mettre en quarantaine chez eux. Les visiteurs devront prendre des dispositions pour effectuer cette quarantaine durant 14 jours", avait expliqué le ministre chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, fin mai. À leur arrivée, les voyageurs devront remplir un formulaire avec leurs coordonnées. Ils feront également l’objet de contrôles aléatoires. L’amende pour les contrevenants s’élève à 1.000 livres, soit environ 1.117 €. Le gouvernement réfléchirait parallèlement à introduire des ponts aériens avec certains pays à faibles risques. Cette mesure faciliterait la venue des touristes cet été, et serait mise en place à la fin du mois, souligne Ouest France.

En revanche, la mesure fait réagir du côté des compagnies aériennes britanniques. British Airways, Ryanair et EasyJet ont adressé une lettre commune au gouvernement britannique pour protester contre les règles de quarantaine totalement injustifiées et disproportionnées. Dans leur lettre de protocole préalable à une action, ce qui signifie qu’elle pourrait ouvrir la voie à une procédure judiciaire, British Airways, Ryanair et EasyJet reprochent au gouvernement de ne pas avoir apporté de justification à cette mesure.