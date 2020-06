publié le 05/06/2020 à 21:28

Cette année, le "jour du dépassement de la Terre", symbole qui marque le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en un an, devrait tomber le 22 août 2020, soit trois semaines plus tard qu'en 2019 (29 juillet).

Selon le Global Footprint Network, un institut de recherches international établi en Californie, ce recul s’explique par les mesures de confinement qui ont été mises en place à travers le monde en réponse à la pandémie de Covid-19.

Mais ces calculs présentent toutefois de fortes incertitudes. "Cela montre que des changements importants et rapides sont possibles. Mais cette réduction de notre empreinte écologique est imposée et non voulue, et comme elle ne s’accompagne pas d’un changement systémique dans nos modes de production et de consommation, elle ne va pas durer", explique Mathis Wackernagel, le président du Global Footprint Network au Monde.

Selon les calculs de l'institut et comme le rappelle Le Monde, il faudra, en 2020, l'équivalent de 1,6 planète pour assouvir nos besoins, qu'ils soient alimentaires ou énergétiques. La déforestation, le déclin de la biodiversité ou l'élévation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère continueront donc d'impacter l'ensemble de la planète cette année.