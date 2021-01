publié le 20/01/2021 à 07:16

Les "premiers de corvée" s'impatientent. On les avait salués, applaudis, célébrés. Lors du premier confinement, les éboueurs, les caissières, les livreurs, les routiers avaient continué à faire tourner le pays au début de l'épidémie. Le gouvernement avait alors promis de revaloriser leurs salaires, mais ils attendent toujours.

La CFDT par la voix de son leader Laurent Berger monte au créneau pour demander un geste d'ici juin prochain. Sur le terrain, RTL est allée à la rencontre de ces travailleurs qui n'ont jamais arrêté leur activité. C'est le cas d'un livreur qui se souvient de plusieurs semaines harassantes.

"Beaucoup de charges, beaucoup de boulot, c'était fatigant", confie-t-il. "Je me suis dit, je joue un grand rôle. Je ne veux pas me plaindre, mais les gens ce sont des humains", explique-t-il alors qu'il est toujours au Smic. Un éboueur interrogé est de son côté bien moins mesuré. "C'est du pipeau, c'est que de la parole. On sauve des gens, on balaye, on ramasse, on est dans la merde. On est tous essentiels", tonne-t-il. Ces travailleurs n'attendent plus grand-chose du gouvernement, sauf peut-être des actes rapides avant le printemps.

