publié le 27/05/2020 à 07:34

Les vins français dans la tourmente. Face à la crise du coronavirus et l'accumulation d'invendus, certains viticulteurs envisagent de ne pas vendanger cet été, faute de place. À Gaillac, dans l'un des plus vieux vignobles de l'Hexagone, la présidente des vignerons indépendants du Tarn, Nathalie Vayssette estime qu'"on a 15 jours d'avance et si on continue comme ça, on risque d'attaquer les vendanges autour du 15 août".

En d'autres temps, cette perspective serait formidable mais en raison de l'épidémie, les cuves sont encore pleines. Cédric Carsenac, qui préside la maison des vins de Gaillac, regrette que "le seul stockage sur le vignoble tarnais est estimé à deux récoltes, c'est à dire que cela va forcement empêcher certaines caves de vendanger en 2020". "Si les caves sont pleines, à part boire le vin, je ne sais pas comment on vendange" ajoute-t-il.

Pour vider les cuves, l'État propose d'envoyer à la distillation 15% de la production, ce qui est bien trop peu selon les viticulteurs, qui en demandent deux fois plus pour les libérer. Cette manœuvre est difficile à accepter pour les vignerons, comme le souligne Nathalie Vayssette : "Le millésime 2019 était exceptionnel et c'est un arrache-cœur de l'envoyer à la distillation mais il n'y a pas d'autres solutions si les marchés n'ouvrent pas aujourd'hui". Cela causera un manque à gagner considérable puisque le vin envoyé à la distillerie est payé quatre fois moins cher que s'il avait été vendu en bouteille.

