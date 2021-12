Alors que la France traverse une cinquième vague de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a décidé de tout miser sur la vaccination pour pouvoir en venir à bout. Le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé le 9 décembre dernier que les pharmacies qui le souhaitent pouvaient ouvrir le dimanche afin de vacciner davantage. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité dans la profession.

"Je comprends parfaitement que certains collègues n'ouvrent pas le dimanche", explique Yasmine qui travaillait tout spécialement ce dimanche. "Ça n'arrête pas, c'est du non-stop. Il y a des pharmaciens confrères qui n'ont pas assez de flacons pour ouvrir", poursuit-elle.



La professionnelle de santé dénonce "trop d'heures" travaillées : "Nous prenons sur notre temps de repos, le temps qu'on devrait passer en famille", détaille-t-elle, déplorant "un épuisement physique et moral". "On ouvre pour satisfaire la patientèle, ce n'est vraiment pas plus rémunérateur. C'est un service rendu à l'État", conclut-elle.

