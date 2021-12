Les infos de 5h - Tornades aux États-Unis : les habitants encore traumatisés

L'espoir de retrouver des survivants dans le Kentucky s'amenuise après le passage de plusieurs tornades aux États-Unis. Le bilan provisoire s'élève à 94 morts, essentiellement dans une usine de bougies de Mayfield. Une centaine de personnes y travaillaient vendredi soir lorsque le vent a déferlé, le site est complètement détruit, les habitants sont traumatisés.

Mesty a encore du mal à en parler, non seulement à cause de l'émotion, mais aussi à cause de son visage tuméfié. Cette maire de deux enfants s'est retrouvée dans la tornade vendredi soir, alors qu'elle était en voiture avec une amie. "C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vu. C'est arrivé si vite, je n'ai rien vu venir. Tout à coup, il n'y a plus de lumières, plus d'électricité et c'est arrivé vers nous. Les vitres ont vibré, la voiture a été soulevée, on a fait plusieurs tonneaux", raconte-t-elle.

Éjectée de la voiture, son amie restera peut-être paralysée. Mesty s'en sort avec des contusions, un bras cassé et un traumatisme. Comme Glenn, qui marche hagard dans le centre-ville. Il fait à peine 8 degrés, mais il est torse nu sur le bord de la route. Il compte aller 30 kilomètres plus loin, à pied, avec sa femme et ses deux filles, pour trouver une pharmacie, car il a mal au dos. "Deux étages me sont tombés dessus, il faut que je trouve un anti-douleur. Il n'y a pas de pharmacies ouvertes".

Des volontaires lui indiquent un centre de secours tout proche. Ces derniers affluent pour penser les blessures physiques et morales.

