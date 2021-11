Face à la hausse du prix du carburant et de l'énergie en général, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 21 octobre dernier la mise en place d'une "indemnité inflation". Grâce à elle, "le pouvoir d'achat des Français augmentera", affirmait-il alors.

D'un montant de 100 euros, elle concerne tous les Français qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois. Elle devrait être versée à 38 millions de personnes, selon le Premier ministre, et concernera les salariés, étudiants, demandeurs d'emplois ou encore retraités.

Mais quand sera-t-elle perçue ? Le gouvernement a publié ce mercredi 3 novembre un communiqué dans lequel il détaille le calendrier des versements de l'indemnité inflation. Ils varient selon les situations.

Les premiers à recevoir leurs 100 euros - dès le mois de décembre - seront les salariés de droit privé, les travailleurs non-salariés et les étudiants boursiers. Suivront, en janvier 2022, les agents et opérateurs de l'État, les agents des collectivités territoriales, les agents hospitaliers, les étudiants non boursiers bénéficiaires des aides au logement, les demandeurs d'emplois, les bénéficiaires de prestations sociales et les invalides. Enfin, les retraités toucheront l'aide en février 2022.