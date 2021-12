Alors que la cinquième vague touche particulièrement les enfants, avec un taux d'incidence atteignant les 988 cas pour 100.000 habitants chez les 6-11 ans, la question de la vaccination pour cette tranche est sur toutes les lèvres.

Lors d'un point presse le 6 décembre dernier, Olivier Véran et Jean Castex annonçaient l'ouverture de la vaccination pour les enfants considérés à risque dès le 15 décembre. Pour les autres, une ouverture autour du 20 était espérée, sous réserve de l'avis favorable de la Haute-Autorité de santé. Interrogé par France Bleu Alsace ce samedi à l'occasion de sa visite à Strasbourg, le Premier ministre a confirmé l'ouverture à la vaccination, sur la base du volontariat, pour les enfants "présentant des pathologies".

Mais Jean Castex va plus loin et estime que "la vaccination des enfants est une nécessité", et affirme que le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a rendu un avis "favorable, mais avec des réserves" à la vaccination de ces enfants qui ne présentent pas de risques de contracter des formes graves de la Covid-19.

Avant quelques minutes plus tard de prendre l'exemple de sa fille de 11 ans, testée positive en novembre dernier. "J'en suis l'exemple vivant : c'est ma fille de 11 ans qui m'a donné le virus il y a quelques semaines. J'étais vacciné, donc je n'ai eu qu'une forme extrêmement légère. Donc oui, la vaccination des enfants est une nécessité."