publié le 10/04/2021 à 07:07

Le début des vacances de Pâques se trouve forcément un peu bousculé. Les mesures de restriction, en vigueur depuis une semaine, empêchent les mouvements au-delà des 10 km autour du domicile, sauf attestation dérogatoire et justificatif, a précisé le ministère de l'Intérieur. La tolérance du week-end dernier n'est plus de mise.

Sur le périphérique parisien, au niveau de la porte de Bercy, une trentaine de policiers étaient postés le long de la sortie qui mène à l'autoroute A4, vendredi soir. Ils ont procédé à des contrôles aléatoires. Face à Delphine, une mère de famille qui quitte Paris pour des vacances en Seine-et-Marne et qui n'a pas d'attestation, les fonctionnaires sont indulgents. "Pour le coup, je ne vais pas vous verbaliser, je vais être indulgente pour cette fois, mais sachez qu'à chaque fois il faut faire l'attestation", rappelle la policière.

"Quand on fait face aux personnes de bonne foi, qui sont un peu surprises ou perdues, nous sommes un peu plus pédagogiques", nous confie la fonctionnaire. Du discernement donc, d'autant que les règles sont plutôt bien respectées. La commissaire Tania Popoff est en charge de l'opération : "Comme la semaine dernière il y a eu la possibilité pour les gens de quitter la région parisienne et de se rendre en province pour s'organiser pour garder les enfants, finalement ce soir on n'a pas vu de familles qui partaient en province", relève-t-elle. Preuve en est, le nombre de verbalisations : seulement huit en une heure et demie.

À écouter également dans ce journal :

Vaccins - L'Agence américaine des médicaments a indiqué cette nuit qu'aucun lien de causalité n'était établi à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l'injection du Johnson & Johnson.



Agriculture - Jean Castex se rendra cet après-midi chez un arboriculteur ardéchois. Le Premier ministre rencontrera également les représentants de la FDSEA, tandis que les sinistrés attendent de l'État des aides exceptionnelles, au-delà des régimes de calamités agricoles.



Décès du prince Philip - Pas de rassemblements populaires de prévus pour l'époux de la Reine en raison de la crise sanitaire et pas d'obsèques nationales non plus. En effet, le prince consort n'était pas très friand des fastes de la monarchie.