Coronavirus : des livres pour poursuivre à la maison l'apprentissage de la lecture

Je suis en... est une série de livres plébiscitée par les parents et les enfants. Je suis en... CP, CE1, CM s'est déjà écoulé à 3 millions d'exemplaires. Depuis 2019, cette collection qu'on doit à une enseignante s'est enrichie de Je suis en ... CP. 840.000 élèves entrent chaque année dans cette classe essentielle dans les apprentissages fondamentaux. On y apprend, entre autres, à lire et à écrire.

Le français au CP représente 10h d'enseignement contre 5 pour les maths. Magdalena, l'autrice de cette collection, a été enseignante pendant 16 ans en classe de CP. Ses livres sont à la fois le fruit de son expérience d'enseignante mais aussi des multiples rencontres qu'elle fait dans des classes avec des enfants qui lui soufflent parfois des (bonnes) idées.

Parce que la lecture ne doit jamais être un exercice rébarbatif, elle a imaginé ses livres comme une aire de jeux : une histoire illustrée par le talentueux Emmanuel Ristord avec des mots surlignés, des rabats pour comprendre les mots-outils, et retrouver quelques définitions et enfin des exercices- jeux en fin de livre.

Je suis en CP Crédit : Flammarion Jeunesse

Ces ouvrages, sont utiles aussi bien à la maison qu'à l'école, Flammarion Jeunesse qui les édite, a même créé sur son site, 50 fiches et un parcours d'apprentissage à télécharger pour les enseignants (pendant la période de confinement, les parents peuvent aussi s'en servir). Et si votre enfant n'est pas féru de lecture, pas de panique, il plongera sans doute avec plaisir dans la bande dessinée Je suis en CP- une semaine à la mer.

Je suis en CP : une semaine de vacances Crédit : Flammarion Jeunesse