publié le 26/04/2021 à 06:45

Et si le meilleur maire du monde était un Français ? Ce titre très convoité est remis chaque année par la City Mayor Foundation, une association qui récompense donc les élus pour leur action au service de leurs administrés et cette année, sur leur implication pendant la crise sanitaire.

Sur 32 maires présélectionnés cette année, il y a trois Français : celui de Grigny dans l'Essonne, celui de Grenoble et celui de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, qui semble faire l'unanimité chez lui. "C'est le meilleur maire du monde, il a amélioré la ville, on a vu plein de choses se faire", témoigne une habitante. Pour faire sa sélection, la fondation s'est basée sur la gestion de la crise sanitaire et pour les habitants, c'est mérité. "Il a été le premier à mettre en place des systèmes de distribution de masques et de lotion", explique un riverain.

Malgré tout, le maire François Decoster a été surpris par cette nomination. "C'était une surprise totale, c'est très sympathique mais on ne fait pas ça pour la compétition", dit-il. Pour faire gagner leur maire, les habitants devront voter sur le site de la City Mayor Foundation, et contre Buenos Aires, Milan ou Washington. Les habitants de Saint-Omer, de Grigny ou de Grenoble ont jusque fin avril pour adresser leur vote par email.

