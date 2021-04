publié le 18/04/2021 à 17:41

La candidature commune à gauche ne se fera pas au détriment de la primaire chez les écologistes. C'est le message martelé par Julien Bayou, au lendemain de la réunion d'EELV, du PS, de LFI et du PCF pour évoquer les contours de l'élection présidentielle de 2022.

"C'était un vrai beau moment de politique (...) C'est l'écologie qui peut rassembler aussi bien la France insoumise que le Parti radical de gauche", a salué le secrétaire national d'EELV lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Et d'ajouter : "On a constaté à quel point Emmanuel Macron abîme le pays et est celui par qui l'extrême droite peut arriver au pouvoir". Selon le candidat, tête de liste écologiste, aux élections régionales en Île-de-France, il faut "travailler sur un programme de mandature". "Le chemin est long mais excitant, il est porteur d'espoir, a-t-il résumé. On a chacun notre calendrier" mais "sur l'essentiel, on peut se retrouver et progresser".

Une primaire à partir du 16 septembre

Ceci étant dit, il maintient que les écologistes doivent avoir un candidat pour la présidentielle. "Il faut une candidature de l'écologie politique en 2022", insiste-t-il. Et qui dit plusieurs candidats, dit primaire pour les départager. Pour l'instant, Sandrine Rousseau a officiellement déclaré sa candidature. Le maire EELV Éric Piolle et Yannick Jadot ne cachent pas leurs intentions.

Julien Bayou a précisé qu'après les élections régionales, un "socle programmatique" sera adopté "en juillet". "On ouvre ensuite les candidatures (pour la primaire, ndlr) du 1er au 12 juillet", ajoute-t-il. Pour s'y présenter, il faudra "être validé par un conseil de parrainages". Les deux tours du scrutin se dérouleront les 16 et 28 septembre. Tout le monde pourra y participer, "moyennant deux euros", a indiqué Julien Bayou.