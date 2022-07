Les infos de 6h - Sécheresse : "On va perdre énormément de nos récoltes", déplore un vigneron du Var

Après les fortes températures qui ont récemment touché l'ensemble du pays, place à la sécheresse. Près de 88 départements ont été placés en état d'alerte et sont donc soumis à des restrictions d'eau. La canicule couplée à la rareté des pluies est ainsi très dommageable pour les cultures, pour lesquelles les conséquences risquent d'être importantes. Dans le Var, l'une des régions les plus touchées, le vigneron Cédric Chiapello s'est confié au micro de RTL alors que ses parcelles souffrent déjà énormément.

"Les vignes ont commencé à dépérir, les raisins ne grossissent plus et les vignes sont complètement bloquées. S'il ne pleut pas, on va perdre énormément de récolte", assure-t-il. "Avec la canicule et la sécheresse qui tombe en même temps, je pense que cela va décaler aussi les vendanges qui devraient être plus tardives".

Malgré cette sécheresse très présente, et les restrictions qui touchent le département, il a obtenu une autorisation qui lui permet d'arroser une partie de son vignoble situé à Néoules : "Nous avons une dérogation. On ne peut pas arroser partout car nous n'avons pas le Canal de Provence ici, donc c'est vraiment des points limités qui sont arrosés. On va sauver les meubles, mais on ne sauvera pas la totalité", déplore-t-il. Dernier espoir pour lui : "une bonne pluie".

À écouter également dans ce journal

Gironde - Les conditions "indécentes" des détenus de la prison de Gradignan



Mondiaux d'athlétisme - Médaille d'or pour Kevin Mayer au décathlon, tandis que Duplantis est sacré en battant son propre record du monde en saut à la perche.

Tour de France 2022 - Après la victoire finale de Jonas Vingegaard, place au bilan de cette édition de la Grande Boucle qui aura été la plus rapide de l'histoire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info