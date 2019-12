et Marie Moley

publié le 27/12/2019 à 07:01

Ce vendredi 27 décembre, la grève contre la réforme des retraites version 2019 dépasse désormais celle de 95. La mobilisation avait duré 22 jours il y a 24 ans, nous en sommes aujourd'hui au 23ème jour, avec comme seule perspective, une reprise des négociations le 7 janvier.

Cependant, le gouvernement négocie branche par branche, et plutôt avec succès : après les aiguilleurs, quatre syndicats d'hôtesses et de stewarts ont obtenu hier des garanties sur le maintien de certaines spécificités de leur régime de retraites l'appel à la grève à partir du 3 janvier a été suspendu. Les policiers eux aussi ont obtenu gain de cause : la dangerosité de leur métier sera prise en compte.

Pour Aurelien Pradié, le secrétaire général des Républicains, le gouvernement est en train de détricoter sa réforme. "Le gouvernement est en train de remplacer des régimes spéciaux par des régimes privilégiés. [...] Pour les régimes spéciaux qui posent problème à nos concitoyens, notamment le régime de la SNCF, on voit que la reculade elle pousse à 2030, 2035, pour avoir le début d'un commencement d'une réforme. Je pense que c'est un moment politique important, parce que les masque sont en train de tomber et que les Français vont se rendre compte qu'ils auront la double-peine, ils auront les grèves, les manifestations et ils n'auront pas la réforme tant attendue", a-t-il déclaré au micro de RTL.

