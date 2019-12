et Bénédicte Tassart

publié le 26/12/2019 à 13:27

Connaissez-vous les voleurs malchanceux du film Maman, j'ai raté l'avion ? Voici la version lorraine avec ce cambrioleur qui s'est retrouvé coincé dans les toilettes d'un magasin en pleine nuit de Noël.

Vers trois heures du matin, dans la nuit du 24 au 25 décembre, un individu brise la vitrine d'un magasin de matériel électronique à Mont-Saint-Martin, en Meurthe et Moselle. Dans la réserve de la boutique il dérobe des boîtes de smartphone et remplit deux sacs à dos. Soudain, l'alarme se déclenche mais plutôt que de repartir par la vitrine, le cambrioleur prend de la hauteur pour s'échapper par le faux plafond. L'homme fait quelques pas et le plafond s'effondre. Il reste bloqué au niveau de la taille, les pieds dans le vide, au-dessus des toilettes.

L'homme reste totalement coincé avant l'arrivée de la police, qui fait descendre l'individu avant de l'interpeller et le menotter au petit coin. Le comble de l'histoire c'est que le voleur avait remplis ses sacs de boites de smartphones... vides, sans téléphones à l'intérieur.

