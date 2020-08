publié le 16/08/2020 à 07:57

Depuis hier matin, la quatorzaine pour les voyageurs qui arrivent de France vers le Royaume-Uni est en vigueur. Les conséquences sur le tourisme français se font déjà ressentir avec des annulations en cascade. L'impact économique est instantané, particulièrement en Dordogne, destination touristique très prisée des Britanniques.



La baisse de fréquentation serait de moins 70 %. Les professionnels s'inquiètent pour le reste de la saison, comme Alix, qui travaille dans une agence de location de véhicules : "Maintenant, il y a des gens qui annulent parce qu'ils ne veulent pas prendre trois semaines de congés pour une semaine de vacances", concède Alix.

"Tout le monde essaie d'appeler pour annuler, pour demander s'ils peuvent laisser le véhicule dans une autre agence, à Calais ou Caen pour prendre le train ou le ferry. Normalement, la saison c'est d'avril à octobre, cette année, c'est de juillet à août et maintenant ce n'est même plus août", déplore la professionnelle. "Ça m'inquiète un peu parce qu'on a pas de boulot à faire. Aujourd'hui, on avait 17 à louer, mais j'ai que les 4 qui arrivent", conclu Alix.

À retrouver également dans ce journal

Football : Exploit de l'OL hier soir, en quart de finale de la Ligue des champions. Le club français a éliminé les Anglais de Manchester City pourtant grands favoris de la rencontre. Victoire 3 buts à 1 avec un but de Cornet et un doublé de Dembélé.

Pèlerinage de Lourdes : L'annuel pèlerinage de l'Assomption a rassemblé 10.000 personnes au lieu des 25.000 habituelles. En raison de l'épidémie de coronavirus, les malades étaient également beaucoup moins présents à Lourdes ce samedi 15 août.



Incendie dans le Vaucluse : Près de 100 hectares de végétations ont brûlé hier soir, dans le Vaucluse. En prévention, les résidents de deux campings et d'un lotissement de Vaison-la-Romaine (84) ont dû être évacués. Le feu n'est pas encore totalement maîtrisé.