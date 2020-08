Les agriculteurs français font face à une accumulation de fléaux

publié le 06/08/2020 à 08:50

Depuis le début du printemps, les agriculteurs font face à une accumulation de fléaux qui pourraient les laisser exsangues. Avec le confinement, les producteurs se sont retrouvés avec des centaines de milliers de tonnes d'invendus faute de circuits de distribution. Dans l'industrie, on peut fermer temporairement les usines et mettre les employés au chômage partiel, mais dans les fermes, les vaches ont continué à produire du lait et les carottes ont continué à pousser. Économiquement, ça a été très dur.

Et d'autres ennuis sont venus s'ajouter. Dans le Nord par exemple les producteurs de betteraves à sucre sont confrontés à une attaque sans précédent de pucerons verts : conséquence de l'interdiction de certains produits phytosanitaires.

Les vignerons, eux, sont les victimes à la fois de la surtaxation de 25% des droits de douane américains sur les vins français et de la fermeture des restaurants qui n'ont pas tous rouvert.

Enfin, avec le virus qui complique les déplacements les agriculteurs manquent de bras pour les aider pour les récoltes.

