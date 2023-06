Le passage du permis de conduire sera bientôt possible à partir de 17 ans. L'annonce a été faite par Élisabeth Borne. Problème, les délais pour passer le permis de conduire s'allongent en France. Il faut actuellement entre trois et quatre mois pour obtenir un rendez-vous. Dans certains cas, les délais peuvent être encore plus longs.

Baptiste, étudiant entre Beauvais et Tourcoing, aurait dû passer son permis il y a quasiment un an. S'il a obtenu une première date en février, elle a été annulée en raison d'une grève. Le jeune homme a ensuite échoué à l'examen en avril dernier. Depuis, aucun créneau n'est disponible. Et l'auto-école n'est guère rassurante.

"L'auto-école n'avait pas de possibilités. En plus, il y a des inspecteurs qui partent en vacances. Elle avait songé à ramener des inspecteurs pour fluidifier le passage du permis. Mais ça ne peut pas se faire", décrit l'étudiant nordiste.

Un appel au gouvernement

Baptiste assure que cette situation "pénalisante". Selon lui, il n'aura pas de rendez-vous cet été. Sur la cinquantaine d'inspecteurs pour le permis dans le Nord, une dizaine est actuellement en arrêt maladie. Et la nouvelle plateforme engorge le système. La situation est préoccupante pour Marie-Françoise Le Berre, responsable régionale du syndicat d'auto-écoles Mobilians-ESR.

"On a des établissements qui n'arrivent pas à avoir de place, qui sont obligés de se déplacer. Il y a toujours des arrêts maladies qui sont compliqués à prévoir. Il y a une accumulation. Il faut que le gouvernement prenne ça en compte et nous donne des inspecteurs", explique-t-elle à RTL.

Et le passage à 17 ans ne devrait rien arranger. "On a 800.000 jeunes qui vont arriver dans toute la France. Donc effectivement ça risque d'engorger davantage les places pour passer l'examen", annonce Marie-Françoise Le Berre. Ces délais à rallonges obligent les candidats à repayer des heures de conduite.

