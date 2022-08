Pourquoi Darmanin a-t-il reculé sur la loi sur l'immigration ?

Le report du projet de loi immigration, dont l'examen devait commencer au Sénat en octobre, a été annoncé. Le projet a été remplacé par un "grand débat" sur le sujet. Ce grand débat semble être un grand déminage. "On n'avait pas le choix", concède un cadre de la majorité, "on ne peut pas parler de nouvelle méthode du matin au soir et montrer au mois de septembre que tout ça, c'est du bullshit".

Cette loi immigration, c'est de la nitroglycérine. Le sujet, déjà très clivant entre droite et gauche et le calendrier très serré en pleine rentrée complique la donne pour le ministre Gérald Darmanin, adepte des coups de gueule et des polémiques. Emmanuel Macron a donc préféré s'éviter une mauvaise rentrée. Le président a demandé à Élisabeth Borne de calmer le jeu et forcément, l'opposition ironise.

"Courage, fuyons"

C'est un enterrement de première classe pour le député RN Laurent Jacobelli : "Je pense que madame Borne a donné le la. Elle l'a enterrée en grande pompe. Je pense que c'est "courage, fuyons". Il y avait là une question que les Français soulèvent sur l'immigration, sur le traitement des délinquants étrangers. C'est dommage."

Pour Gérald Darmanin, c'est bien sûr un revers, même si au sommet de l'Etat, tout a été fait pour éviter une humiliation personnelle. Le ministre a même eu droit d'annoncer le report lui-même, dans le journal Le Figaro.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info