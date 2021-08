Des pipes à crack qui jonchaient le sol et des toxicomanes hébétés, de plus en plus violents. C'était le décor avant l'été du parc Éole situé dans le XIXème arrondissement. Un jardin municipal que la mairie avait fini par faire évacuer. Il y avait même eu des affrontements avec les habitants, qui ont tenté de faire fuir les toxicomanes à coups de tirs de mortier. Deux mois plus tard, RTL est retourné sur place et rien n'a vraiment changé. Les riverains sont de plus en plus nombreux à quitter le quartier.

De nombreux volets sont fermés sur l'avenue de Flandre, dans le XIXe arrondissement de Paris. Tout l'été, Nicolas, un habitant, a constaté le ballet des camions de déménagement. "Entre un quart et un tiers des habitants de cet immeuble sont partis (...) les duplex en face sont vides, personne ne vient habiter ici", confie-t-il. Alors que sa voiture a été cassée quatre fois en un an par la même personne, il explique que la police n'est jamais venue.

De son côté, Florian, un autre habitant, s'était exprimé publiquement pour défendre son quartier au printemps. Depuis, il envisage de partir. Revenu de vacances, il a retrouvé avec sa fille des pipes à crack devant sa porte d'immeuble : "On se dit que ça ne peut pas durer. Je n'ai plus envie de voir ça (...) au-delà d'être traumatisant, c'est dangereux".

Sous les grilles du Jardin d'Éole évacué avant l'été, des dizaines de silhouettes s'allongent sur le trottoir. Pour l'un des habitants "on en est au même point que le 30 juin". Sous les jardinières de Frédéric Francelle, porte-parole du collectif 19, des tentes et des barbecues sauvages ont fait leur apparition : "Ils sont réellement devenus sédentaires".

Selon la mairie de Paris, quatre nouvelles salles de consommation de drogue seraient en projet. Pour Frédéric Francelle, "il faut attraper les petits dealers". Anne Hidalgo a demandé à Jean Castex la mise en place de salles de consommation pour libérer l'espace public.

