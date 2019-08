publié le 05/08/2019 à 06:51

Il a pris le relais de l'Aquarius, l'Ocean Viking a quitté dimanche 4 août le port de Marseille pour aller sauver des migrants au large de la Libye. Le bateau humanitaire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières va défier les autorités italiennes qui ont fermé leurs eaux territoriales.

Le navire pourra accueillir plusieurs "centaines de personnes", indique Sophie Beau, la directrice général de SOS Méditerranée, sur RTL. Plus "récent", plus "rapide" que l'Aquarius, bloqué depuis décembre dernier, il pourra "repérer un peu plus facilement les embarcations parce qu'il a des technologies un peu plus modernes", précise-t-elle.

Le pont arrière "a été complètement aménagé, équipé de conteneurs qui ont été spécifiquement assemblés pour pouvoir abriter les rescapés à bord avec un hôpital entièrement aménagé pour notre partenaire médical Médecins Sans Frontières", a-t-elle ajouté.

L'Ocean Viking a un pavillon norvégien, la Norvège qui défend et promeut les droits humains dans le monde risque moins que d'autres États de céder à des pressions comme il a pu y en avoir de la part de l'Italie sur l'Aquarius.

