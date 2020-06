Les infos de 6h - Nantes : une marche blanche un an après la mort de Steve Maia Canico

publié le 21/06/2020 à 06:34

À Nantes, la fête de la musique a une saveur particulière, un an après la mort de Steve Maia Caniço disparu lors de la précédente édition après une opération policière controversée sur les bords de Loire.

Un rassemblement est prévu ce dimanche 21 juin à 15 heures aujourd'hui et fait l'objet d'une autorisation en préfecture. Les amis et les proches de Steve Maia Caniço qui ont passé des heures à se rassembler au début de l'été 2019 pour demander "Où est Steve ?" continuent de faire bloc et organisent à Nantes une marche blanche.

C'est d'ailleurs le seul rassemblement de la journée qui a reçu le feu vert des autorités. Il rejoindra la fresque dédiée au jeune homme noyé dans la Loire, à quelques mètres seulement du lieu du drame.

Le cortège sera pacifique avec des membres de la famille. Il n'est pas question de casser ou de caillasser, rappellent les organisateurs qui demandent d'abord justice, l'image des banderoles déployées Place royale par des citoyens avec des slogans "pas de justice, pas de paix".

Tous les autres rassemblements type rave party annoncés sur les réseaux sociaux sont interdits par le préfet. Des renforts policiers et des blocs de béton bloquent, depuis deux jours, les accès aux bords de la Loire.

