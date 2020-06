"On n'est pas couché" : "Les noirs, ça ne veut rien dire", selon Jean-Pascal Zadi

publié le 21/06/2020 à 03:01

"Les noirs, ça ne veut rien dire". Jean-Pascal Zadi, réalisateur du film Tout simplement noir a voulu faire passer un message ce samedi soir, alors qu'il était l'invité de l'émission On n'est pas couché sur France 2. "C’était important pour moi de montrer que les raccourcis ne sont jamais bons. Les noirs, ça ne veut rien dire", a t-il expliqué à propos de son film qui sortira au cinéma le 8 juillet 2020, avec un casting très riche : Fary, Ramzy Bedia, Fabrice Éboué, Lucien Jean-Baptiste, Éric Judor, Mathieu Kassovitz et bien d'autres.

"C'est comme quand on dit les blancs, les arabes, ça ne veut rien dire. C'est juste un message de base, de se demander pourquoi on ne se concentre pas sur les humains", poursuit le réalisateur de cette comédie qui tombe en pleine période de manifestations contre les violences policières et pour la cause noire. Présent lors de ces manifestations, Jean-Pascal Zadi a livré son point de vue sur l'affaire Adama Traoré.

"Aujourd'hui on voit bien qu'il y a une faille quelque part dans le système judiciaire français, qui fait que le cas Adama Traoré est plein d'énigmes. Comme la famille d'Adama Traoré, tout ce que je veux c'est juste la vérité, la justice. Je ne suis pas entrain de dire que tous les policiers sont racistes, je ne suis pas comme ça. Je suis Français et je veux que la justice française règle cette histoire-là", a t-il expliqué.

