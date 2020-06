publié le 23/06/2020 à 14:01

Interrogé sur la question des 110 km/h sur l'autoroute et des 50 km/h sur le périphérique, Francis Szpiner le candidat Les Républicains à la mairie du XVIe arrondissement de Paris dénonce le déséquilibre des transports dans la capitale. "La question de la limitation de la vitesse dans Paris, c'est quelque chose de plus complexe. Le problème c'est la circulation dans Paris. Et c'est vrai qu'aujourd’hui Paris est une ville asphyxiée et je ne suis pas sur que la baisse de la vitesse n'entraîne pas plus de pollution avec un trafic où les voitures vont stagner", a souligné le candidat.



"Paris est une ville où les gens travaillent et ont besoin de pouvoir circuler de manière fluide", rappelle Francis Szpiner. "Cette vision systématique anti-voitures de Madame Hidlago n'est pas acceptable (...) Il faut qu'il y ait un partage dans la ville entre la voiture, le stationnement, les vélos et les transports en commun", a-t-il déclaré dans RTL Midi en soulignant l'importance d'améliorer les transports en commun franciliens.

"Aujourd'hui ceux qui utilisent leur voiture dans Paris, ils ont du mal à se garer, ils ont du mal à circuler, dès qu'ils dépassent de deux minutes il y a des fourrières privées qui travaillent au rendement qui enlèvent les voitures : oui l'automobiliste n'est pas bienvenu à Paris", a insisté l'avocat. "Encore faut-il trouver un équilibre, or aujourd'hui nous sommes dans un déséquilibre des transports", a-t-il conclu.