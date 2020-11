Les infos de 6h - Messes interdites : "Il faut que nous soyons patients", dit Mgr Michel

publié le 15/11/2020 à 06:45

Toujours pas de messe célébrée ce dimanche 15 novembre en raison de la situation sanitaire et du confinement, au grand dam de certains catholiques pratiquants. Un rassemblement a eu lieu samedi 14 novembre sur le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre de Rennes pour protester contre l'interdiction des cérémonies religieuses.

D'autres réunions sont prévues ce dimanche à Nantes, Bordeaux ou Lyon près de la Basilique Notre-Dame de Fourvière. Des manifestations auxquelles l'évêque de Valence a dit son opposition. Monseigneur Michel préfère le respect du droit et la sécurité des fidèles. "Il est préférable que nous prenions le chemin du service, du dialogue et de la fraternité, plutôt que le chemin de la confrontation", assure-t-il.

S'il assure comprendre les motivations de certains paroissiens et fidèles "qui ressentent douloureusement l'absence de la messe", Monseigneur Michel assure que "nous sommes appelés, comme chrétiens, à prendre notre part de l'effort commun". "Il faut que nous soyons patients", estime l'évêque de Valence.

À écouter également dans ce journal :

Fête clandestine dans le Val-de-Marne - À Joinville-le-Pont, une enquête a été diligentée par la sûreté départementale du Val-de-Marne afin d'identifier les organisateurs d'une soirée clandestine ainsi que le propriétaire des lieux. 300 personnes s'étaient rassemblées vendredi soir dans un mépris total des règles sanitaires. Un individu au moins était positif au Covid-19. Les autorités invitent les participants à se faire dépister. Les policiers qui sont intervenus et ont été agressés ont décidé de porter plainte.

Double agression dans le Maine-et-Loire : À Cholet, c'est l'incompréhension et l'indignation après un double meurtre. Ce sont deux agressions distinctes qui se sont déroulées en milieu d'après-midi samedi 14 novembre. Les victimes sont âgées de 83 et 50 ans. Un suspect a été arrêté, mais pour l'instant, il n'y a aucune explication sur cette folie meurtrière.



Ligue des nations - La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des nations. Les Bleus ont réalisé une performance de haut vol en s'imposant 1 à 0 hier soir au Portugal. Un succès obtenu en deuxième période grâce à un but de N'Golo Kanté. Après la défaite devant la Finlande, les tricolores ont haussé leur niveau de jeu pour l'emporter chez le champion d'Europe.