Rennes : des catholiques manifestent "pour la messe"

publié le 14/11/2020 à 20:45

Ce week-end est l'occasion pour les catholiques de faire entendre leur voix. Même si les responsables des différents cultes seront reçus mardi au ministère de l'Intérieur pour évoquer la suspension des cérémonies religieuses, cela n'empêche pas l'organisation de manifestations déclarées en préfecture dans plusieurs diocèses samedi 14 et dimanche 15 novembre. Gérald Darmanin avait menacé d'envoyer des policiers en cas d'actes répétés.

À Rennes, sur le parvis de la cathédrale, de nombreux croyants, masqués et souvent très jeunes, se sont rassemblés samedi après-midi pour prier. "Je compte sur vous pour garder vos distances", a scandé Joseph à la foule présente. "Je veux que la messe soit célébrée, car c'est l'essence même de la religion catholique", a-t-il déclaré, à part. Policiers et gendarmes étaient présents.

Marie et Marthe-Marie ont estimé qu'il n'y a pas de risques d'attraper le coronavirus pendant un office. "On respecte les gestes barrières, on met le gel, il y a le masque, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Depuis que je suis petite, je vais à la messe tous les dimanches. Ce n'est pas pareil à la télé (...) On ne ressent pas la même chose, on n'est pas avec notre communauté, on ne peut pas chanter", ont-elles déploré.

Aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, le temps de prière s'est terminé sous une pluie battante. À Paris, la préfecture de police a décidé d'interdire un rassemblement prévu dimanche devant l'église Saint-Sulpice.