C'est un véritable cauchemar pour cette famille vivant en Loire-Atlantique. Celle-ci doit cohabiter avec pas moins de 600 chauves-souris. Elles grouillent 24 heures sur 24 sous le toit de leur maison de La Meilleraye-de-Bretagne et comme l'espèce est protégée, ils ne peuvent pour le moment absolument rien faire.

Les chauves-souris squattent la ouate de cellulose qui isole le toit et les cloisons. "Ça vole partout et c'est vraiment devenu un enfer. Les chauves-souris sont vraiment devenues locataires de la maison. Malheureusement, elles ne payent pas le loyer", confie Émilie, la mère de famille.

"Ça grince un peu partout, ça couine, c'est insupportable. C'est tout simplement infect, on ne peut pas dormir", renchérit Hubert, le père. La mère de famille a ainsi déménagé son lit dans le salon. Jade, sa fille de 12 ans, raconte : "Quand ça vole, on les entend, on entend les battements, ça crie".

Le petit trou par lequel accèdent les chauves-souris n'a jamais été rebouché et le bailleur social fait la sourde oreille pour reloger la famille. En période de reproduction, il n'est pas question de toucher aux chauves-souris. "J'ai perdu 10kg, je suis épuisée. On peut voir les excréments dans mon jardin. C'est un calvaire", poursuit Émilie. La famille est aussi la proie des moustiques, les chauves-souris ne les chassant plus.

À écouter également dans ce journal

Justice - En 2018, Sophie Le Tan était tuée à Strasbourg le jour de ses 20 ans. Le procès de son assassin présumé, Jean-Marc Reiser, 61 ans, débute aujourd'hui. La jeune fille avait répondu à une de ses annonces pour un appartement.

Énergie - Le gouvernement va rouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle afin de gonfler la production d'énergie. Le charbon a déjà été livré et la centrale devrait réembaucher d'anciens salariés.

Ukraine - Emmanuel Macron se trouve toujours au G7 en Allemagne où de nouvelles sanctions contre Moscou ont été actées comme l'interdiction d'importer de l'or russe.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info